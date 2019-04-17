Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-17T18:11:35+03:00

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46-летнего жителя Башкирии будут судить за убийство, которое он совершил еще 8 лет назад.

По данным Следкома Башкирии, 21 сентября в одном из домов в селе Михайловка обнаружили бездыханное тело местного жителя с огнестрельным ранением. Тело обнаружила супруга погибшего, которая рассказала, что не знает, кто мог совершить преступление. По горячим следам душегуба задержать не удалось.

В 2018 году сотрудники Следкома и МВД Башкирии решили повторно проверить круг общения убитого. Выяснилось, что брат супруги погибшего попросил 46-летнего друга проучить мужчину за то, что тот поднимал руку на жену. Примечательно, что в 2018 году мужчин осудили за разбойное нападение на хозяйку столичного кафе.

По месту жительства исполнителя преступления стражи порядка нашли обрез ружья со следами крови обвиняемого. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU