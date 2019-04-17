2019-04-17T18:11:35+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности

Душегуб решил защитить сестру своего друга
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давностиЖителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности
Изменить размер текста:

46-летнего жителя Башкирии будут судить за убийство, которое он совершил еще 8 лет назад.

По данным Следкома Башкирии, 21 сентября в одном из домов в селе Михайловка обнаружили бездыханное тело местного жителя с огнестрельным ранением. Тело обнаружила супруга погибшего, которая рассказала, что не знает, кто мог совершить преступление. По горячим следам душегуба задержать не удалось.

В 2018 году сотрудники Следкома и МВД Башкирии решили повторно проверить круг общения убитого. Выяснилось, что брат супруги погибшего попросил 46-летнего друга проучить мужчину за то, что тот поднимал руку на жену. Примечательно, что в 2018 году мужчин осудили за разбойное нападение на хозяйку столичного кафе.

По месту жительства исполнителя преступления стражи порядка нашли обрез ружья со следами крови обвиняемого. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медики решили пока не перевозить впавшего в кому в Уфе писателя Дмитрия Быкова
Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»
39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне
Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который впал в кому в Уфе
Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов
Писателю Дмитрию Быкову, госпитализированному в Уфе, долго не оказывали помощь, так как посчитали его пьяным
Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова
В Уфе осудили 25-летнего мужчину, который грабил банки
На ремонт трех улиц в Уфе потратят 60 млн рублей
В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать
Писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице
Стало известно, когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии родители девочек, устроивших фотосессию на кладбище, пришли в полицию с заявлением
«Шаги в профессию»
В Башкирии начнут производство текстиля и упаковочной продукции
В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка
В Уфе на складе произошел серьезный пожар
В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище
Председателем Верховного суда Башкирии стала Земфира Латыпова