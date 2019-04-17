Медики решили пока не перевозить впавшего в кому в Уфе писателя Дмитрия Быкова

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-17T17:28:42+03:00

Писателя Дмитрия Быкова пока не будут перевозить в Москву Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Медики пока не планируют перевозить писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву.

Напомним, что ранее Быкова увезли в уфимскую больницу №22 сразу после того, как самолет с писателем приземлился в столичном аэропорту. Вскоре выяснилось, что первоначальный диагноз «инсульт» у мужчины не подтвердился.

Как сообщает агентство деловых новостей «Москва», после проведенного телеконсилиума, столичные и уфимские врачи решили пока не перевозить Быкова в Москву.

- Сейчас Быков на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Мы внесли корректировки в план лечения, но кардинально менять ничего не будем, - сообщил московским журналистам главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU