2019-04-17T20:39:34+03:00
Происшествия

33-летний уфимец пытался зарезать своего приятеля

В данный момент мужчина задержан
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В одну из уфимских больниц на днях поступил 31-летний мужчина с ножевым ранением. Врачи диагностировали у него множественные ножевые ранения спины. Через некоторое время задержали и подозреваемого. Им оказался 33-летней знакомый потерпевшего.

Как сообщили в МВД, между мужчинами сначала возник словесный конфликт, а затем в ход пошли кулаки. Во время драки злоумышленник ударил потерпевшего ножом в спину несколько раз и скрылся с места происшествия.

Сейчас злоумышленник задержан по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе осудили парня, грозившегося взорвать банк
В Башкирии по автобусной полосе будут ездить только избранные маршруты
В Башкирии возле школы нашли тело старшеклассника
Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности
Медики решили пока не перевозить введенного в кому в Уфе писателя Дмитрия Быкова
Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»
39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне
Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который введен в кому в Уфе
Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов
Писателю Дмитрию Быкову, госпитализированному в Уфе, долго не оказывали помощь, так как посчитали его пьяным
Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова
В Уфе осудили 25-летнего мужчину, который грабил банки
На ремонт трех улиц в Уфе потратят 60 млн рублей
В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать
Писатель Дмитрий Быков введен в кому в уфимской больнице
Стало известно, когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии родители девочек, устроивших фотосессию на кладбище, пришли в полицию с заявлением
«Шаги в профессию»
В Башкирии начнут производство текстиля и упаковочной продукции
В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка
В Уфе на складе произошел серьезный пожар
В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище
Председателем Верховного суда Башкирии стала Земфира Латыпова