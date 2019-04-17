33-летний уфимец пытался зарезать своего приятеля
В данный момент мужчина задержан
фото: архив КП
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В одну из уфимских больниц на днях поступил 31-летний мужчина с ножевым ранением. Врачи диагностировали у него множественные ножевые ранения спины. Через некоторое время задержали и подозреваемого. Им оказался 33-летней знакомый потерпевшего.
Как сообщили в МВД, между мужчинами сначала возник словесный конфликт, а затем в ход пошли кулаки. Во время драки злоумышленник ударил потерпевшего ножом в спину несколько раз и скрылся с места происшествия.
Сейчас злоумышленник задержан по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
ИСТОЧНИК KP.RU