33-летний уфимец пытался зарезать своего приятеля

СЕГОДНЯ 20:39 2019-04-17T20:39:34+03:00

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В одну из уфимских больниц на днях поступил 31-летний мужчина с ножевым ранением. Врачи диагностировали у него множественные ножевые ранения спины. Через некоторое время задержали и подозреваемого. Им оказался 33-летней знакомый потерпевшего.

Как сообщили в МВД, между мужчинами сначала возник словесный конфликт, а затем в ход пошли кулаки. Во время драки злоумышленник ударил потерпевшего ножом в спину несколько раз и скрылся с места происшествия.

Сейчас злоумышленник задержан по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU