39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-17T15:56:32+03:00

Она засунула их под крышку мобильного

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В Уфе с поличным задержали 39-летнюю горожанку. Полицейские установили, что подозреваемая прятала наркотики в корпусе своего мобильного телефона. Под крышкой сотового нашли пакетик с порошкообразным веществом.

Подозреваемую оперативники доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Женщина отметила, что запрещенные вещества собиралась употребить сама. Сыщики установили, что злоумышленница нигде не работает, ранее имела судимость за кражу.

Сейчас она привлечена к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU