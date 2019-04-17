39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне
В Уфе с поличным задержали 39-летнюю горожанку. Полицейские установили, что подозреваемая прятала наркотики в корпусе своего мобильного телефона. Под крышкой сотового нашли пакетик с порошкообразным веществом.
Подозреваемую оперативники доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Женщина отметила, что запрещенные вещества собиралась употребить сама. Сыщики установили, что злоумышленница нигде не работает, ранее имела судимость за кражу.
Сейчас она привлечена к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU