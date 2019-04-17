2019-04-17T15:56:32+03:00
Происшествия

39-летняя уфимка прятала наркотики в телефоне

Она засунула их под крышку мобильного
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В Уфе с поличным задержали 39-летнюю горожанку. Полицейские установили, что подозреваемая прятала наркотики в корпусе своего мобильного телефона. Под крышкой сотового нашли пакетик с порошкообразным веществом.

Подозреваемую оперативники доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Женщина отметила, что запрещенные вещества собиралась употребить сама. Сыщики установили, что злоумышленница нигде не работает, ранее имела судимость за кражу.

Сейчас она привлечена к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Башкирии будут судить за убийство 8-летней давности
Медики решили пока не перевозить впавшего в кому в Уфе писателя Дмитрия Быкова
Власти Башкирии рассказали, как будет выглядеть новый стадион футбольной «Уфы»
Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который впал в кому в Уфе
Уфимского патологоанатома поймали на разделке трупов
Писателю Дмитрию Быкову, госпитализированному в Уфе, долго не оказывали помощь, так как посчитали его пьяным
Минздрав Башкирии назвал истинную причину госпитализации писателя Дмитрия Быкова
В Уфе осудили 25-летнего мужчину, который грабил банки
На ремонт трех улиц в Уфе потратят 60 млн рублей
В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать
Писатель Дмитрий Быков впал в кому в уфимской больнице
Стало известно, когда в Башкирию придет тепло
В Башкирии родители девочек, устроивших фотосессию на кладбище, пришли в полицию с заявлением
«Шаги в профессию»
В Башкирии начнут производство текстиля и упаковочной продукции
В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка
В Уфе на складе произошел серьезный пожар
В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище
Председателем Верховного суда Башкирии стала Земфира Латыпова