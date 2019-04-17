Специалисты минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Дмитрия Быкова, который впал в кому в Уфе

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-17T15:23:25+03:00

По его результатам примут решение о дальнейших действиях медиков

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию по состоянию писателя Дмитрия Быкова. Об этом сообщает «ТАСС». Напомним, что публицист сейчас находится в коме в 22-ой больнице Уфы. Его госпитализировали в медучреждение сразу с самолета. Его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Телеконсилиум будет организован со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, анестезиологии и реаниматологии. По его результатам примут решение о дальнейших действиях медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU