В Башкирии по автобусной полосе будут ездить только избранные маршруты

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-17T19:36:43+03:00

Константин Толкачев заявил, что в Москве и Петербурге это уже практикуется

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В Курултае Башкирии предложили дать муниципалитетам право определять, какие автобусы смогут ездить по специально выделенной полосе. Чиновники уже внесли поправки в проект закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Константин Толкачев отметил, что такое уже практикуется в Москве и северной столице. Председатель Госсобрания заявил, что практику необходимо распространить по всей стране. Требуется это для борьбы с нелегальными перевозчиками.

Данное решение чиновники пояснили тем, что по вине «нелегалов» в Башкирии произошло 384 аварий, в которых 26 человек погибли и 512 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU