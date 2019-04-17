В Уфе осудили 25-летнего мужчину, который грабил банки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-17T13:29:19+03:00

Злоумышленник отправится на три года в колонию

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В столице Башкирии вынесли приговор в отношении 25-летнего жителя Магнитогорска, который грабил в Уфе банки. Готовясь к преступлению, он изменил внешность, сбрив волосы на голове и надев очки.

В апреле 2019 года мужчина вошел в отделение банка на ул. Рихарда Зорге. Дождавшись своей очереди в кассу, он передал операционисту записку с требованием отдать ему валюту и угрозой взорвать бомбу, которую он якобы пронёс в спортивной сумке.

Как рассказали в прокуратуре, сотрудник банка стал тянуть время, ожидая охранников. Тогда злоумышленник солгал, что преступники заставили его пойти на разбой, взяв в заложники сына. Горе-грабитель так и не получив денег, сбежал с места преступления.

На этом не остановился – через несколько часов он купил муляж ручной гранаты и отправился в другое отделение банка, уже на проспекте Октября. Кассир пояснил, что у него нет денег, тогда тот вышел из помещения.

- Подсудимый признал вину в совершении преступления. Ближайшие три года он проведет в исправительной колонии общего режима, - отметили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU