В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-17T11:52:01+03:00

Дома ее ждут супруг и двое сыновей, двух и 18-ти лет

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В Белорецке разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю Ольгу Луканичеву (Родионову). Женщина пропала 10 апреля после похода на кладбище со своим супругом.

- Мы были на могилках, прибирались там. Потом должны были пойти в гости к ее сестре. По пути к ней я зашел в магазин, она осталась ждать на улице. Выхожу, а ее нет. Пропала она в районе Вечного огня, у памятника чернобыльцам, - рассказал муж пропавшей Сергей.

Дома Ольгу ждут двое детей – двух и 18-ти лет. Если вам известно о местонахождении женщины, сообщите в полицию или супругу по телефону 89610420165.

Была одета в пальто темно-синего цвета, джинсы, белые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU