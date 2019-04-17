В Башкирии после похода на кладбище пропала молодая мать
В Белорецке разыскивают без вести пропавшую 38-летнюю Ольгу Луканичеву (Родионову). Женщина пропала 10 апреля после похода на кладбище со своим супругом.
- Мы были на могилках, прибирались там. Потом должны были пойти в гости к ее сестре. По пути к ней я зашел в магазин, она осталась ждать на улице. Выхожу, а ее нет. Пропала она в районе Вечного огня, у памятника чернобыльцам, - рассказал муж пропавшей Сергей.
Дома Ольгу ждут двое детей – двух и 18-ти лет. Если вам известно о местонахождении женщины, сообщите в полицию или супругу по телефону 89610420165.
Была одета в пальто темно-синего цвета, джинсы, белые кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU