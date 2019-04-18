В Уфе стартовала спецоперация ГИБДД «Должник»

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-18T06:36:43+03:00

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В Уфе сотрудники ГИБДД проводят спецоперацию «Должник», направленное на повышение уровня транспортной дисциплины.

Инспекторы ДПС выявляют водителей, которые просрочили выплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Дорожные полицейские напоминают, что штраф считается просроченным по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Отметим, что водителя могут задержать сроком до 15 суток за неуплату штрафов, а также удвоить сумму штрафа. О наличии штрафов можно узнать на сайте Госуслуг, при личном визите в ГИБДД или в других сервисах в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU