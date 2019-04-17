В Башкирии родители девочек, устроивших фотосессию на кладбище, пришли в полицию с заявлением
Стали известны новые подробности истории, где две школьницы из Башкирии устроили фотосессию на одном из кладбищ села Месягутово. Фотографии появились в социальных сетях. На снимках видно, как школьницы позируют возле могил. Некоторые совместные фотографии подписаны нелепыми фразами: «Я твой дошик, ты моя водица». Данные снимки вызвали бурю негодования у местных жителей. Как ранее сообщала «Комсомолка», у нарушительниц общественного спокойствия уже возникли проблемы даже в школе. Их вместе с родителями вызвал директор для серьезного разговора.
Однако на этом история не завершилась. В распоряжении «Комсомолки» появилось заявление в полицию от имени матери одной из школьниц. В документе женщина просит наказать администрацию одного из местных пабликов в «Вконтакте» за распространение фотографий его несовершеннолетнего ребенка. Также мать лично прокомментировала инцидент.
- Люди, очнитесь, что вы пишете? Моей дочери 12 лет. Конечно, мы с ней поговорили и все объяснили, у ребенка не было злого умысла, - написала Гузель И.
фото: соцсети
Сами девочки через соцсети попытались извиниться: «Извините нас, пожалуйста, но мы же просто сфоткались, мы же не порушали, так ведь».
Администратор группы, в свою очередь, заявил, что не собирается приходить в отдел полиции.
- Фото девочки распространили сами, на их страницах эти фотографии уже давно есть, а, значит, они доступны к просмотру остальных людей. Их страницы не закрыты, фото выложены, соответственно они не считают это личным, - написала одна из подписчиц.
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU