В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка
Их нашли живыми и здоровыми
фото: соцсети
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В Ишимбае сегодня, 17 апреля, прекратили поиски 43-летней Ляйсан Мифтаховой, которая пропала вместе со своим шестимесячным сыном. К счастью, их нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщили волонтеры. Добровольцы не стали делиться подробностями.
Известно, что пропавших нашли полицейские. Женщине предстоит написать объяснительную.
Напомним, что молодая мать с ребенком пропала 15 апреля из своего дома по улице Губкина в Ишимбае. Родственники забили тревогу и обратились к добровольцам и стражам порядка. Благо, поиски завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU