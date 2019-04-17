2019-04-17T09:26:54+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее маленького ребенка

Их нашли живыми и здоровыми
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Ишимбае сегодня, 17 апреля, прекратили поиски 43-летней Ляйсан Мифтаховой, которая пропала вместе со своим шестимесячным сыном. К счастью, их нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщили волонтеры. Добровольцы не стали делиться подробностями.

Известно, что пропавших нашли полицейские. Женщине предстоит написать объяснительную.

Напомним, что молодая мать с ребенком пропала 15 апреля из своего дома по улице Губкина в Ишимбае. Родственники забили тревогу и обратились к добровольцам и стражам порядка. Благо, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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