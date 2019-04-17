В Башкирии начнут производство текстиля и упаковочной продукции

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-17T09:22:41+03:00

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В республике появится первое в стране производство геотекстителя и завод по изготовлению асептической упаковки. Проекты обсудили вчера, 16 апреля, в инвестиционном часе в правительстве Башкирии.

Известно, что текстиль будут производить в Благовещенске, а упаковочную продукцию в Стерлитамаке. Власти уверены, что последняя будет востребована особенно в тех регионах, где производится молочная продукция. Башкирия как раз попадает в этот список.

Инвесторы проектов ожидают, что в части покупки оборудования и льготного займа их поддержат местные органы власти. Компания по производству упаковки «Башпласт» предложила построить в Стерлитамаке объездную дорогу. По ней будет передвигаться спецтехника, минуя центральные улицы, напрямую попадать в промышленную зону города.

ИСТОЧНИК KP.RU