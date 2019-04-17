2019-04-17T08:29:37+03:00
Происшествия

В Уфе на складе произошел серьезный пожар

С огнем боролись 30 человек
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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17 апреля в шесть утра в Уфе на складе на улице Путейской произошел крупный пожар. На место незамедлительно выехали пожарные. С огнем боролись девять единиц техники и 30 человек личного состава.

Как сообщили в МЧС, на момент прибытия огнеборцев наблюдался густой черный дым. Площадь пожара составила 25 кв. м, горели бумаги и строительные материалы внутри склада. Также огонь охватил 200-литровые бочки с масляным веществом, что стояли на улице. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

- На месте работает дознаватель МЧС России, причина случившегося устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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