В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-17T07:33:17+03:00

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16 апреля около 16:00 в Стерлитамаке неизвестный водитель за рулем ВАЗ-2110 наехал на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ДТП произошло в створе улиц Богдана Хмельницкого и Советской.

Пострадавший школьник получил травмы и обратился к медикам. А вот виновник просто скрылся с места, и теперь его личность пытаются установить полицейские. Правоохранители просят обратиться к ним всех свидетелей происшедшего.

Всего же за минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/703638" frameborder="0"></iframe> В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU