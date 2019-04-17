В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
16 апреля около 16:00 в Стерлитамаке неизвестный водитель за рулем ВАЗ-2110 наехал на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ДТП произошло в створе улиц Богдана Хмельницкого и Советской.
Пострадавший школьник получил травмы и обратился к медикам. А вот виновник просто скрылся с места, и теперь его личность пытаются установить полицейские. Правоохранители просят обратиться к ним всех свидетелей происшедшего.
Всего же за минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек.
В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU