2019-04-17T07:33:17+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

Виновника ДТП ищут полицейские
Рустам МАКСЮТОВ
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16 апреля около 16:00 в Стерлитамаке неизвестный водитель за рулем ВАЗ-2110 наехал на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ДТП произошло в створе улиц Богдана Хмельницкого и Советской.

Пострадавший школьник получил травмы и обратился к медикам. А вот виновник просто скрылся с места, и теперь его личность пытаются установить полицейские. Правоохранители просят обратиться к ним всех свидетелей происшедшего.

Всего же за минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек.

В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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