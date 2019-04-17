Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище
Детская шалость превратилась в большую неприятность для двух учениц средней школы села Месягутово. Девочки решили устроить фотосессию, а в качестве декораций подобрали местное кладбище, где похоронены предки практически всех местных жителей. Как только фотографии попали в сеть, это моментально вызвало шквал недовольства.
Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, у нарушительниц общественного спокойствия уже возникли проблемы даже в школе. Их вместе с родителями вызвал директор для серьезного разговора.
Сами девочки через соцсети попытались извиниться: «Извините нас пожалуйста, но мы же просто сфоткались, мы же не порушали так ведь». Но подобные слова не сработали, жители Месягутово продолжают негодовать.
ИСТОЧНИК KP.RU