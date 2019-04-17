Жители Башкирии возмущены фотосессией малолетних девочек на кладбище

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-17T07:12:27+03:00

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Детская шалость превратилась в большую неприятность для двух учениц средней школы села Месягутово. Девочки решили устроить фотосессию, а в качестве декораций подобрали местное кладбище, где похоронены предки практически всех местных жителей. Как только фотографии попали в сеть, это моментально вызвало шквал недовольства.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, у нарушительниц общественного спокойствия уже возникли проблемы даже в школе. Их вместе с родителями вызвал директор для серьезного разговора.

Сами девочки через соцсети попытались извиниться: «Извините нас пожалуйста, но мы же просто сфоткались, мы же не порушали так ведь». Но подобные слова не сработали, жители Месягутово продолжают негодовать.

ИСТОЧНИК KP.RU