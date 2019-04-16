Центр дезинфекции опубликовал график обработки парков Уфы от клещей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-16T15:57:31+03:00

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Республиканский центр дезинфекции обнародовал предварительный график обработки общественных пространств Уфы от клещей.

Работы начнутся в конце апреля. Первыми на очереди будут парки и скверы. С 22 апреля начнется обработка парка имени Гафури, парка Якутова, скверов им. Маяковского, 50-летия Победы, прогулочной зоны у памятника Салавату Юлаеву и других зеленых зон.

Дальше дезинфекторы пройдут по лесополосе возле трамплина, заглянут в парк Лесоводов и на ВДНХ. В начале мая обработают сад им. Аксакова, парк Калинина и другие скверы, а 7 и 8 мая придет очередь уфимских пляжей.

Расписание предварительное, так как свои коррективы может внести погода.

Не забыли специалисты центра прокомментировать и нашумевший снимок с клещами на кроссовках, взбудораживший вчера уфимцев. Парк им. Гафури, где он якобы был сделан, немедленно обследовали.

- Информация о нашествии клещей не подтвердилась, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU