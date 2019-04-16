Житель Башкирии изрезал приятеля ножом из-за долга
Неоплаченный долг привел к поножовщине в Белорецке.
Как рассказали в МВД Башкирии, в городскую больницу был недавно доставлен мужчина с множественными ранами от ножа. Медики нашли его, окровавленного, на улице 50-летия Октября.
Обходя дома в округе, полиция обнаружила свидетелей жестокой расправы. Один мужчина рассказал, что видел раненого, тот сообщил ему о нападавшем и попросил вызвать «скорую». Некоторые соседи слышали шум драки в подъезде и видели предполагаемого преступника из окна.
Их показания вывели на 29-летнего жителя Белорецка, имевшего прежде судимость. Он рассказал, что действительно напал на мужчину, а причиной стали неоплаченные долги.
В отношении горожанина завели дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье он может сесть на срок до 8 лет.
- Подозреваемый заключён под стражу. Ведётся следствие, - пояснила Гузель Дронова, сотрудница Отдела МВД России по Белорецкому району.
ИСТОЧНИК KP.RU