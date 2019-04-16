Житель Башкирии изрезал приятеля ножом из-за долга

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-16T13:56:57+03:00

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Неоплаченный долг привел к поножовщине в Белорецке.

Как рассказали в МВД Башкирии, в городскую больницу был недавно доставлен мужчина с множественными ранами от ножа. Медики нашли его, окровавленного, на улице 50-летия Октября.

Обходя дома в округе, полиция обнаружила свидетелей жестокой расправы. Один мужчина рассказал, что видел раненого, тот сообщил ему о нападавшем и попросил вызвать «скорую». Некоторые соседи слышали шум драки в подъезде и видели предполагаемого преступника из окна.

Их показания вывели на 29-летнего жителя Белорецка, имевшего прежде судимость. Он рассказал, что действительно напал на мужчину, а причиной стали неоплаченные долги.

В отношении горожанина завели дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье он может сесть на срок до 8 лет.

- Подозреваемый заключён под стражу. Ведётся следствие, - пояснила Гузель Дронова, сотрудница Отдела МВД России по Белорецкому району.

ИСТОЧНИК KP.RU