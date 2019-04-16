2019-04-16T10:48:12+03:00
Происшествия

В Башкирии депутат районного совета попался на незаконной добыче полезных ископаемых

Своими манипуляциями он нанес государству почти на 19 млн рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Депутат совета Стерлитамакского района попался на незаконном предпринимательстве. Как выяснили сотрудники управления экономической безопасности, 56-летний руководитель ООО «Мега-Строй» наладил бизнес по незаконной добыче песка и песчано-гравийной смеси.

Для этой цели он использовал участок возле деревни Хрипуновка в Куганакском сельсовете, предназначенный для сельскохозяйственных нужд. Своими действиями мужчина нанес государству, а точнее минэкологии Башкирии, ущерб в особо крупном размере – 18,8 млн рублей.

На горе-бизнесмена завели уголовное дело по ст. 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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