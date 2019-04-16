2019-04-16T14:39:01+03:00
Происшествия

В Уфе будут судить водителя, насмерть сбившего 13-летнюю девочку

Малышка возвращалась домой из школы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Девочка училась в 7 классеДевочка училась в 7 классе
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В марте на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария с участием ребенка.

56-летний уфимец ехал на «Kia Soul» в направлении Аургазинского района. Светофор близ деревни Мокроусово горел для него «красным», однако водитель не остановился и сбил 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. К сожалению, семиклассница скончалась до приезда скорой помощи.

Во время разбирательств мужчина заявил, что двигался на «зеленый», но семь свидетелей трагедии сказали обратное.

На водителя завели дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Под грузом улик тот признался в преступлении.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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