В Уфе будут судить водителя, насмерть сбившего 13-летнюю девочку
В марте на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария с участием ребенка.
56-летний уфимец ехал на «Kia Soul» в направлении Аургазинского района. Светофор близ деревни Мокроусово горел для него «красным», однако водитель не остановился и сбил 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. К сожалению, семиклассница скончалась до приезда скорой помощи.
Во время разбирательств мужчина заявил, что двигался на «зеленый», но семь свидетелей трагедии сказали обратное.
На водителя завели дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Под грузом улик тот признался в преступлении.
В прокуратуре Башкирии рассказали, что дело с обвинительным заключением передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU