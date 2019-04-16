В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Айнура Шайхулова
Мужчину, напомним, искали с 11 апреля
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Поиски 24-летнего Айнура Шайхулова из Башкирии завершены. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы рассказали, что жителя Туймазов удалось отыскать живым. Где он находился эти пять дней и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.
Мужчина, напомним, пропал в прошлый четверг, 11 апреля, в своем родном городе. Вплоть до сегодняшнего дня его искали волонтеры-поисковики и другие добровольцы. К счастью, поиски завершились успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU