В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Айнура Шайхулова

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-16T13:45:13+03:00

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Поиски 24-летнего Айнура Шайхулова из Башкирии завершены. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы рассказали, что жителя Туймазов удалось отыскать живым. Где он находился эти пять дней и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Мужчина, напомним, пропал в прошлый четверг, 11 апреля, в своем родном городе. Вплоть до сегодняшнего дня его искали волонтеры-поисковики и другие добровольцы. К счастью, поиски завершились успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU