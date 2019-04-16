В Уфе ищут свидетелей наезда на 14-летнего школьника

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-16T12:07:42+03:00

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В Уфе 14-летний школьник попал под колеса неустановленного автомобиля.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, инцидент случился накануне в 11:40 на улице Пугачева. Подросток переходил дорогу в неустановленном месте, напротив дома №66. В этот момент в сторону улицы Армавирской ехала машина. Ребенок угодил под колеса и получил различные травмы.

Водитель, по его словам, остановился и спросил, как тот себя чувствует, после чего уехал прочь. Номер и марку машины подросток не запомнил. Мальчику оказала первую помощь незнакомая женщина, позже прибыли медики. После осмотра подростка отпустили.

- Всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим позвонить по телефону: 8-987-1037909. Конфиденциальность гарантируется! – заявили в городском отделе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU