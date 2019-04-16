В Башкирии похитителей металлолома поймали с помощью дрона

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-16T14:35:55+03:00

Молодые люди пытались скрыться, но им это не удалось

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Транспортная полиция и Росгвардия провели в Башкирии совместную спецоперацию. Они задержали двух похитителей лома черного металла. Воришек, орудовавших на станции Белорецк, засек дрон.

Молодые люди 1986 и 1990 годов рождения крали металлолом с грузового состава. Всего они набрали более 290 кг металла. Похищенное парни погрузили в автомобиль и дали по газам. Стражи порядка начали преследование, при этом за машиной злоумышленников неотрывно летел беспилотник. Молодые люди пытались скрыться от погони с помощью попуток и такси, но ОМОН оказался проворнее.

- Благодаря оперативной информации и видеофиксации совместная специальная операция прошла успешно, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На воришек заведено уголовное дело за кражу, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/703431" frameborder="0"></iframe> В Башкирии воров задержали с помощью беспилотника.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU