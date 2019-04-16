В Башкирии похитителей металлолома поймали с помощью дрона
Транспортная полиция и Росгвардия провели в Башкирии совместную спецоперацию. Они задержали двух похитителей лома черного металла. Воришек, орудовавших на станции Белорецк, засек дрон.
Молодые люди 1986 и 1990 годов рождения крали металлолом с грузового состава. Всего они набрали более 290 кг металла. Похищенное парни погрузили в автомобиль и дали по газам. Стражи порядка начали преследование, при этом за машиной злоумышленников неотрывно летел беспилотник. Молодые люди пытались скрыться от погони с помощью попуток и такси, но ОМОН оказался проворнее.
- Благодаря оперативной информации и видеофиксации совместная специальная операция прошла успешно, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
На воришек заведено уголовное дело за кражу, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
В Башкирии воров задержали с помощью беспилотника.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU