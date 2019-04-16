2019-04-16T14:35:55+03:00
Происшествия

В Башкирии похитителей металлолома поймали с помощью дрона

Молодые люди пытались скрыться, но им это не удалось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Транспортная полиция и Росгвардия провели в Башкирии совместную спецоперацию. Они задержали двух похитителей лома черного металла. Воришек, орудовавших на станции Белорецк, засек дрон.

Молодые люди 1986 и 1990 годов рождения крали металлолом с грузового состава. Всего они набрали более 290 кг металла. Похищенное парни погрузили в автомобиль и дали по газам. Стражи порядка начали преследование, при этом за машиной злоумышленников неотрывно летел беспилотник. Молодые люди пытались скрыться от погони с помощью попуток и такси, но ОМОН оказался проворнее.

- Благодаря оперативной информации и видеофиксации совместная специальная операция прошла успешно, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На воришек заведено уголовное дело за кражу, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

В Башкирии воров задержали с помощью беспилотника.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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