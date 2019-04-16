В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы: ее нашла полиция
Девочка пропала еще в прошлый четверг
В Уфе прекратили поиски 13-летней школьницы
Изменить размер текста:
В Уфе полицейские нашли пропавшую еще в прошлый четверг 13-летнюю школьницу.
По словам мамы девочки, дочка вышла на прогулку еще 11 апреля, а после этого перестала выходить на связь с близкими. Лишь на выходных она позвонила домой и заявила, что с ней все хорошо. Такой расклад событий еще больше обеспокоил родителей пропавшей. Мама девочки также предположила, что та исчезла вместе с другом.
К счастью, сегодня стало известно, что пропавшую нашли и вернули домой.
- Большое спасибо всем за участие в поисках. Дочь нашли сотрудники полиции, она действительно была со знакомым, - объяснила женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU