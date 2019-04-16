В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы: ее нашла полиция

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-16T08:57:19+03:00

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В Уфе полицейские нашли пропавшую еще в прошлый четверг 13-летнюю школьницу.

По словам мамы девочки, дочка вышла на прогулку еще 11 апреля, а после этого перестала выходить на связь с близкими. Лишь на выходных она позвонила домой и заявила, что с ней все хорошо. Такой расклад событий еще больше обеспокоил родителей пропавшей. Мама девочки также предположила, что та исчезла вместе с другом.

К счастью, сегодня стало известно, что пропавшую нашли и вернули домой.

- Большое спасибо всем за участие в поисках. Дочь нашли сотрудники полиции, она действительно была со знакомым, - объяснила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU