2019-04-16T18:13:37+03:00
Общество

В Башкирии 18-летний инвалид почти год не получал жизненно важные препараты

Потребовалось вмешательство прокуратуры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Башкирии отстоял свое право на бесплатные лекарства в суде.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, 18-летний парень – инвалид третьей группы. У него диагностировали редкое заболевание позвоночника, при котором необходимо пить иммунодепрессанты. Препарат стоит немало – около 64 тысяч рублей за упаковку, но именно его рекомендовала комиссия врачей.

С января прошлого года парень стоял в очереди на лекарство, но за 10 месяцев так и не получил его. Прокуратура потребовала от минздрава решить проблему с поставками препарата. Требования ведомства поддержал и суд.

- После прокурорского вмешательства министерство здравоохранения республики организовало предоставление препарата на постоянной основе, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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