В Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-16T12:42:14+03:00

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Спасатели из Башкирии чудом отыскали живым рыбака, пропавшего накануне.

Дело было в деревне Николоберезовка Краснокамского района. В понедельник, 15 апреля, около 6 вечера двое приятелей решили отправиться порыбачить на Каму. Один из мужчин остался на берегу, а второй уплыл на лодке. Сгустились сумерки, но мужчина так и не вернулся. Второй рыбак забил тревогу и позвонил спасателям.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям рассказали, что поиски длились несколько часов. В 2.55 ночи пропавшего рыбака отыскали на 10 километров ниже по течению от деревни, возле острова. Мужчина был жив, только получил сильное переохлаждение.

ИСТОЧНИК KP.RU