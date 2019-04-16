2019-04-16T12:42:14+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака

Мужчина получил сильное переохлаждение
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Спасатели из Башкирии чудом отыскали живым рыбака, пропавшего накануне.

Дело было в деревне Николоберезовка Краснокамского района. В понедельник, 15 апреля, около 6 вечера двое приятелей решили отправиться порыбачить на Каму. Один из мужчин остался на берегу, а второй уплыл на лодке. Сгустились сумерки, но мужчина так и не вернулся. Второй рыбак забил тревогу и позвонил спасателям.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям рассказали, что поиски длились несколько часов. В 2.55 ночи пропавшего рыбака отыскали на 10 километров ниже по течению от деревни, возле острова. Мужчина был жив, только получил сильное переохлаждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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