2019-04-16T12:33:50+03:00
Происшествия

Девочка, которую сбили под Уфой, находится в тяжелом состоянии: ей требуются доноры крови

Сейчас ребенок в реанимации
Инга НОВИЦКАЯ
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Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти девочке жизньСейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти девочке жизнь
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Жуткая авария произошла вчера вечером, 15 апреля, под Уфой. Неподалеку от села Иглино автомобиль «Лада Гранта» на полном ходу сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что девочку откинуло, а потом машина протащила ее еще несколько метров. За рулем автомобиля находилась 37-летняя уфимка, сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сама пострадавшая, 14-летняя Инесса Ибрагимова, в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.

- Инессе провели операцию, сделали трепанацию черепа, но сейчас ее состояние по-прежнему остается тяжелым из-за отека мозга, - говорит сестра девочки Зиляра А.

Сейчас девочке требуются переливания крови, но доноров не хватает. Жители Башкирии могут сдать кровь для Инессы на станции переливания по адресу: г. Уфа, Батырская 41/1. Группа крови и резус-фактор значения не имеют.

Жители ближайших населенных пунктов бурно отреагировали на случившееся, заявив, что неоднократно просили у местной администрации установить светофор на опасном участке дороги. Светофор действительно установили - односекционный, с мигающим желтым светом. Сейчас местные жители готовы даже внести собственные средства, лишь бы установили нормальный, трехсекционный светофор, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Под Уфой "Лада" сбила школьницу.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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