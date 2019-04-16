Девочка, которую сбили под Уфой, находится в тяжелом состоянии: ей требуются доноры крови

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-16T12:33:50+03:00

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти девочке жизнь

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Жуткая авария произошла вчера вечером, 15 апреля, под Уфой. Неподалеку от села Иглино автомобиль «Лада Гранта» на полном ходу сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что девочку откинуло, а потом машина протащила ее еще несколько метров. За рулем автомобиля находилась 37-летняя уфимка, сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сама пострадавшая, 14-летняя Инесса Ибрагимова, в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.

- Инессе провели операцию, сделали трепанацию черепа, но сейчас ее состояние по-прежнему остается тяжелым из-за отека мозга, - говорит сестра девочки Зиляра А.

Сейчас девочке требуются переливания крови, но доноров не хватает. Жители Башкирии могут сдать кровь для Инессы на станции переливания по адресу: г. Уфа, Батырская 41/1. Группа крови и резус-фактор значения не имеют.

Жители ближайших населенных пунктов бурно отреагировали на случившееся, заявив, что неоднократно просили у местной администрации установить светофор на опасном участке дороги. Светофор действительно установили - односекционный, с мигающим желтым светом. Сейчас местные жители готовы даже внести собственные средства, лишь бы установили нормальный, трехсекционный светофор, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/703416" frameborder="0"></iframe> Под Уфой "Лада" сбила школьницу.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU