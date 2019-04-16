2019-04-16T08:52:58+03:00
Происшествия

Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар

Обошлось без пострадавших
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В ночь на 16 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы случился пожар. Вспыхнул гудрон на производственной площадке «Башнефть-УНПЗ».

Пожарных вызвали в 03.41 ночи. На место прибыли люди и техника от МЧС России, а также подразделения РНПБ филиал «Башкирия».

- На тушение подано четыре ствола ГПС-600, два лафетных ствола по созданию пенной подушки, развернут ППП-38 для подачи ГПС-600 «Пурга-5», - рассказали в экстренном ведомстве.

В 4:02 пламя уже локализовали, а к 04:10 потушили полностью. Всего огнем было охвачено 140 «квадратов».

- Возгорание нефтепродукта на производственной площадке «Башнефть-УНПЗ» оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Возгорание не повлияло на основные производственные процессы, а также на экологическую обстановку. На предприятии создана комиссия для расследования причин произошедшего, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ПАО "АНК "Башнефть".

ИСТОЧНИК KP.RU

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