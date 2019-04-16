В Уфе произошел серьезный пожар на складе пиломатериалов

СЕГОДНЯ 19:08 2019-04-16T19:08:24+03:00

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Вчера вечером, 15 апреля, в деревне Федоровка Калининского района Уфы произошел крупный пожар. Вспыхнул склад пиломатериалов, расположенный на улице Юрмаш.

Сообщение о возгорании ангара поступило на пульт дежурных около 11 часов вечера. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 450 квадратных метров постройки. Пламя в любой момент могло перекинуться на сложенные поблизости пиломатериалы и одноэтажный магазин. Жилых домов в зоне распространения огня, к счастью, не было. Пожару присвоили второй ранг сложности.

- В 00:19 пожар локализован, угроза распространения предотвращена. В 01:13 пожар потушен полностью, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Никто не пострадал. Причина пожара пока не ясна, ее установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU