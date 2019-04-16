2019-04-16T19:08:24+03:00
Происшествия

В Уфе произошел серьезный пожар на складе пиломатериалов

Огонь охватил площадь в 450 «квадратов»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 15 апреля, в деревне Федоровка Калининского района Уфы произошел крупный пожар. Вспыхнул склад пиломатериалов, расположенный на улице Юрмаш.

Сообщение о возгорании ангара поступило на пульт дежурных около 11 часов вечера. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 450 квадратных метров постройки. Пламя в любой момент могло перекинуться на сложенные поблизости пиломатериалы и одноэтажный магазин. Жилых домов в зоне распространения огня, к счастью, не было. Пожару присвоили второй ранг сложности.

- В 00:19 пожар локализован, угроза распространения предотвращена. В 01:13 пожар потушен полностью, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Никто не пострадал. Причина пожара пока не ясна, ее установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии школьный завуч избила пенсионерку, сделавшую ей замечание
В Башкирии 18-летний инвалид почти год не получал жизненно важные препараты
Стало известно, когда в Башкирии отремонтируют подъезды
Центр дезинфекции опубликовал график обработки парков Уфы от клещей
Финалисты школьной программы #Нефтяная_кухня построили завод по переработке нефти
В Уфе волонтеры выйдут на поиски 74-летней Флюры Саяповой
В Уфе будут судить водителя, насмерть сбившего 13-летнюю девочку
В Башкирии похитителей металлолома поймали с помощью дрона
Житель Башкирии изрезал приятеля ножом из-за долга
В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Айнура Шайхулова
Девочка, которую сбили под Уфой, находится в тяжелом состоянии: ей требуются доноры крови
В Уфе ищут свидетелей наезда на 14-летнего школьника
В Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака
В Башкирии депутат районного совета попался на незаконной добыче полезных ископаемых
Стало известно, из-за чего 37-летняя жительница Башкирии оказалась в реанимации
Лобовой удар был мощным: подробности аварии, в которой погибли пять жителей Башкирии
В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы: ее нашла полиция
Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар