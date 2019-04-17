В Башкирии подросток угнал авто, чтобы покатать девушек

СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-17T06:34:18+03:00

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В Бирском районе раскрыли угон автомобиля. О пропаже "ласточки" заявил накануне 33-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то угнал его ВАЗ-2114. К счастью, неизвестный не смог далеко уехать – руль заблокировался, и машина осталась стоять неподалеку.

Оперативники быстро нашли неудачливого угонщика. Оказалось, что 17-летний парень решил впечатлить подруг. Он разбил боковое стекло авто и проник внутрь, надеясь покататься с девушками. Вот только дальше 100 метров он не уехал.

Юноша признался во всем. Сейчас он под подпиской о невыезде. На него заведено дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Машина возвращена законному владельцу, пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU