В Уфе для репетиции парада Победы частично перекроют проспект Октября
Власти планируют провести два пробных парада
Фото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:
9 мая в Уфе пройдет парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим в башкирской столице пройдут 6 репетиций праздничного шествия.
Как рассказали в мэрии Уфы, 18, 23, 25 и 30 апреля военнослужащие будут маршировать перед «Уфа-Ареной». Генеральные же репетиции назначены на 5 и 7 мая, и они состоятся уже на проспекте Октября. В эти дни участок перед Горсоветом, от Северного до Южного проезда, будет перекрыт. Движение ограничат с 20:30 до 23:00. Общественный транспорт пустят по объездным маршрутам.
Власти приносят горожанам извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU