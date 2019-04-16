В Уфе для репетиции парада Победы частично перекроют проспект Октября

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-16T07:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

9 мая в Уфе пройдет парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим в башкирской столице пройдут 6 репетиций праздничного шествия.

Как рассказали в мэрии Уфы, 18, 23, 25 и 30 апреля военнослужащие будут маршировать перед «Уфа-Ареной». Генеральные же репетиции назначены на 5 и 7 мая, и они состоятся уже на проспекте Октября. В эти дни участок перед Горсоветом, от Северного до Южного проезда, будет перекрыт. Движение ограничат с 20:30 до 23:00. Общественный транспорт пустят по объездным маршрутам.

Власти приносят горожанам извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU