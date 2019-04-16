Под Уфой «Лада Гранта» сбила 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-16T08:18:48+03:00

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Вечером 15 апреля в Уфимском районе под колеса машины попала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, школьница переходила дорогу Уфа-Иглино в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

В этот момент по трассе ехала «Лада Гранта» под управлением 37-летней жительницы Уфы. Избежать наезда не удалось. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что удар был очень сильным. Восьмиклассницу с тяжелыми травмами увезли в больницу. Сейчас девочка нуждается в переливании крови.

- Причины нахождения детей на проезжей части предстоит выяснить сотрудникам полиции, - пояснили в ГИБДД региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/703416" frameborder="0"></iframe> Под Уфой "Лада" сбила школьницу.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU