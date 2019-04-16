Под Уфой «Лада Гранта» сбила 14-летнюю девочку
Вечером 15 апреля в Уфимском районе под колеса машины попала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, школьница переходила дорогу Уфа-Иглино в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.
В этот момент по трассе ехала «Лада Гранта» под управлением 37-летней жительницы Уфы. Избежать наезда не удалось. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что удар был очень сильным. Восьмиклассницу с тяжелыми травмами увезли в больницу. Сейчас девочка нуждается в переливании крови.
- Причины нахождения детей на проезжей части предстоит выяснить сотрудникам полиции, - пояснили в ГИБДД региона.
Под Уфой "Лада" сбила школьницу.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU