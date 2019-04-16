2019-04-16T08:18:48+03:00
Происшествия

Под Уфой «Лада Гранта» сбила 14-летнюю девочку

Школьница получила тяжелые травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

Вечером 15 апреля в Уфимском районе под колеса машины попала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, школьница переходила дорогу Уфа-Иглино в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

В этот момент по трассе ехала «Лада Гранта» под управлением 37-летней жительницы Уфы. Избежать наезда не удалось. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что удар был очень сильным. Восьмиклассницу с тяжелыми травмами увезли в больницу. Сейчас девочка нуждается в переливании крови.

- Причины нахождения детей на проезжей части предстоит выяснить сотрудникам полиции, - пояснили в ГИБДД региона.

Под Уфой "Лада" сбила школьницу.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии депутат районного совета попался на незаконной добыче полезных ископаемых
Стало известно, из-за чего 37-летняя жительница Башкирии оказалась в реанимации
Лобовой удар был мощным: подробности аварии, в которой погибли пять жителей Башкирии
В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы: ее нашла полиция
Ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар
В Уфе для репетиции парада Победы частично перекроют проспект Октября
В Уфе поймали фитнес-воровку
В Башкирии начался пожароопасный сезон
В Башкирии на двоих подростков завели уголовное дело за вымогательство
Во всех автобусах Башкирии могут появиться тахографы
В Башкирии пропала женщина с полугодовалым ребенком
В Уфе прекращены поиски 13-летней школьницы
В Башкирии расширят часть трассы Уфа - Оренбург
Жительница Башкирии убила своего супруга
В Башкирии ушла из дома и пропала 13-летняя Александра Балицкая
Жителей Башкирии возмутили целующиеся на камеру школьницы
В Уфе откроется весенний форум ЖКХ и строительства
Стало известно, когда начнут строить новый мост через Белую в Уфе
Педофил из Уфы 6 лет насиловал малолетнюю соседку
Стало известно, сколько за год зарабатывает Ирек Ялалов
Тотальный диктант в УГНТУ написали более 200 человек
Инжиниринговый центр УГНТУ - в группе лидеров
В Уфе на 9 мая перекроют основную улицу
Фестиваль факультетов УГНТУ