В Уфе поймали фитнес-воровку
Женщина обчищала раздевалки тренажерных залов
В Уфе полицейские поймали женщину, воровавшую из раздевалок в тренажерных залах
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В Уфе полицейские поймали 32-летнюю женщину, промышлявшую кражами в раздевалках тренажерных залов.
Началось все с того, что к стражам порядка обратились сразу несколько посетителей тренажерных залов. Любители спорта объяснили, что из их ящиков в раздевалках пропали деньги. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемую.
Выяснилось, что воровка вскрывала ящики для хранения вещей, когда в раздевалках никого не было. Похищенное она тратила на собственные нужды. Уже сейчас известно, что женщина успела «погастролировать» в двух фитнес -клубах. По факту краж стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU