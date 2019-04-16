2019-04-16T07:19:07+03:00
Происшествия

В Уфе поймали фитнес-воровку

Женщина обчищала раздевалки тренажерных залов
Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейские поймали женщину, воровавшую из раздевалок в тренажерных залахВ Уфе полицейские поймали женщину, воровавшую из раздевалок в тренажерных залах
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В Уфе полицейские поймали 32-летнюю женщину, промышлявшую кражами в раздевалках тренажерных залов.

Началось все с того, что к стражам порядка обратились сразу несколько посетителей тренажерных залов. Любители спорта объяснили, что из их ящиков в раздевалках пропали деньги. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемую.

Выяснилось, что воровка вскрывала ящики для хранения вещей, когда в раздевалках никого не было. Похищенное она тратила на собственные нужды. Уже сейчас известно, что женщина успела «погастролировать» в двух фитнес -клубах. По факту краж стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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