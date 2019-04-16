СЕГОДНЯ 06:46 2019-04-16T06:46:37+03:00

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С 15 апреля в Башкирии начался пожароопасный сезон.

Напоминаем, что в этот период жителям и гостям республики запрещается пользоваться открытым огнем, выбрасывать горящие спички, окурки и оставлять на улице промасленную ветошь. Также запрещается оставлять на земле бутылки или осколки стекла – они могут сыграть роль лупы и нагреть материал, который после загорится. Сейчас разжигать костры можно только на специальных площадках, окаймленных по кругу голой почвой.

Нарушителям правил пожарной безопасности грозит серьезная ответственность – штрафы до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU