2019-04-16T06:46:37+03:00
Происшествия

В Башкирии начался пожароопасный сезон

Жителей республики просят быть особо внимательными в лесах
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии начался пожароопасный периодВ Башкирии начался пожароопасный период
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С 15 апреля в Башкирии начался пожароопасный сезон.

Напоминаем, что в этот период жителям и гостям республики запрещается пользоваться открытым огнем, выбрасывать горящие спички, окурки и оставлять на улице промасленную ветошь. Также запрещается оставлять на земле бутылки или осколки стекла – они могут сыграть роль лупы и нагреть материал, который после загорится. Сейчас разжигать костры можно только на специальных площадках, окаймленных по кругу голой почвой.

Нарушителям правил пожарной безопасности грозит серьезная ответственность – штрафы до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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