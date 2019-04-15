В Башкирии пропала женщина с полугодовалым ребенком
Родные и близкие 43-летней Ляйсан Мифтаховой обеспокоены. Женщина вышла сегодня утром, 15 апреля, из своего дома по улице Губкина в Ишимбае и пропала. С ней был ее шестимесячный сын Ильнур. Где сейчас находится женщина и малыш, неизвестно.
Ориентировку на пропавших разместили в социальных сетях волонтеры "Поисково-спасательного отряда "Отклик".
Приметы Ляйсан: рост 165 см, телосложение среднее, волосы темные до плеч, глаза карие.
Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку до колен с капюшоном и черные высокие сапоги.
Приметы Ильнура: на вид 6 месяцев, глаза большие карие.
На малыше была фиолетовая шапка с едва заметным цветочком, комбинезон красного цвета на пуговицах с изображением мишки, подкладка комбинезона голубого цвета.
Всех, кто знает, где они могут находиться, просят сообщить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU