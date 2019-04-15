В Башкирии пропала женщина с полугодовалым ребенком

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-15T19:46:05+03:00

Она ушла из дома сегодня утром

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Родные и близкие 43-летней Ляйсан Мифтаховой обеспокоены. Женщина вышла сегодня утром, 15 апреля, из своего дома по улице Губкина в Ишимбае и пропала. С ней был ее шестимесячный сын Ильнур. Где сейчас находится женщина и малыш, неизвестно.

Ориентировку на пропавших разместили в социальных сетях волонтеры "Поисково-спасательного отряда "Отклик".

Приметы Ляйсан: рост 165 см, телосложение среднее, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку до колен с капюшоном и черные высокие сапоги.

Приметы Ильнура: на вид 6 месяцев, глаза большие карие.

На малыше была фиолетовая шапка с едва заметным цветочком, комбинезон красного цвета на пуговицах с изображением мишки, подкладка комбинезона голубого цвета.

Всех, кто знает, где они могут находиться, просят сообщить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU