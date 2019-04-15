В Башкирии расширят часть трассы Уфа - Оренбург

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-15T18:50:35+03:00

Вместо двух полос будет четыре

Изменить размер текста: A A

Власти Башкирии решили расширить один из самых аварийно-опасных участков трассы Р-240. Об этом было сообщено на «Транспортном часе» в Доме республики.

Часть дороги Уфа-Оренбург, проходящей по Стерлитамакскому району, сделают четырехполосной. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это позволит не только снизить число ДТП, но и повысить грузовой трафик. Последнее важно для предприятий Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.

Уточняется, что к февралю 2020 году по пути следования дополнительно построят два моста.

ИСТОЧНИК KP.RU