2019-04-15T18:50:35+03:00
Общество

В Башкирии расширят часть трассы Уфа - Оренбург

Вместо двух полос будет четыре
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Власти Башкирии решили расширить один из самых аварийно-опасных участков трассы Р-240. Об этом было сообщено на «Транспортном часе» в Доме республики.

Часть дороги Уфа-Оренбург, проходящей по Стерлитамакскому району, сделают четырехполосной. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это позволит не только снизить число ДТП, но и повысить грузовой трафик. Последнее важно для предприятий Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.

Уточняется, что к февралю 2020 году по пути следования дополнительно построят два моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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