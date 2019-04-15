В Башкирии расширят часть трассы Уфа - Оренбург
Вместо двух полос будет четыре
Фото: пресс-служба главы Башкирии
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Власти Башкирии решили расширить один из самых аварийно-опасных участков трассы Р-240. Об этом было сообщено на «Транспортном часе» в Доме республики.
Часть дороги Уфа-Оренбург, проходящей по Стерлитамакскому району, сделают четырехполосной. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, это позволит не только снизить число ДТП, но и повысить грузовой трафик. Последнее важно для предприятий Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.
Уточняется, что к февралю 2020 году по пути следования дополнительно построят два моста.
ИСТОЧНИК KP.RU