В Башкирии ушла из дома и пропала 13-летняя Александра Балицкая
От девочки нет вестей уже пятый день
Фото: соцсети
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В Башкирии пропал очередной подросток. 13-летняя Александра Балицкая из Уфы ушла из дома в прошлый четверг, 11 апреля. С тех пор от девочки нет никаких вестей. Родные и близкие школьницы бьют тревогу. К ее поискам подключились полиция и волонтеры отряда «Поиск пропавших детей в Уфе и РБ».
Приметы Александры: рост 160-165 см, глаза карие, волосы короткие тёмные.
Была одета в чёрная юбку и голубую рубашку с длинными рукавами.
Всех, кто видел девочку или обладает информацией о том, где она может находиться, просим позвонить в полицию. Также можно связаться с поисковиками: 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.
ИСТОЧНИК KP.RU