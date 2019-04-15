В Уфе откроется весенний форум ЖКХ и строительства

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-15T16:49:58+03:00

Он пройдет в башкирской столице с 16 по 18 апреля

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16 апреля в уфимском ВДНХ ЭКСПО откроется Весенний форум ЖКХ и строительства. Его посетители смогут увидеть, какими будут школы, детсады и поликлиники Башкирии в ближайшем будущем.

Основными экспозициями форума станут выставки «Инженерные системы» и «Строительство». В них примут участие свыше 150 компаний из 20 регионов России.

Форум будет проходить два дня, до 18 апреля. В рамках деловой программы запланирован круглый стол, посвященный строительству. В нем примут участие застройщики республики и представители ведущих банков России.

Кроме того, на форуме подведут итоги архитектурного конкурса "Вижу-Узнаю" "Кур м-Таныйым". Его участники предлагали свои концепции оформления больниц, учреждений образования и культуры.

Организаторы мероприятия рассказали, что у всех гостей форума будет возможность выиграть один из четырех горных велосипедов австрийской фирмы WELT.

ИСТОЧНИК KP.RU