В Башкирии на двоих подростков завели уголовное дело за вымогательство

СЕГОДНЯ 06:20 2019-04-16T06:20:27+03:00

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В феврале на одной из улиц Белорецка произошел конфликт между несовершеннолетними. Двое подростков 16-ти и 17-ти лет набросились с кулаками на ровесника. После побоев ребята потребовали у юноши отдать им 3 тысячи рублей.

Позже правоохранители расценили их действия как вымогательство. Как сообщили в Следственном комитете по Башкирии, на обоих подростков завели дело по соответствующей статье.

- В настоящее время с подозреваемыми и потерпевшим проведены первоначальные следственные действия, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - пояснили в Следкоме республики.

ИСТОЧНИК KP.RU