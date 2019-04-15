2019-04-15T16:28:43+03:00
Общество

Стало известно, когда начнут строить новый мост через Белую в Уфе

Заявление прозвучало на «Транспортном часе» в правительстве республики
Рустем АХУНОВ
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Новый мост через Белую в Уфе начнут строить 12 июняНовый мост через Белую в Уфе начнут строить 12 июня
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Новый мост в Уфе через реку Белую начнут строить уже 12 июня – в День России и День Уфы.

Согласно плану строительства, новый мост соединит два уже имеющихся. Таким образом, к концу стройки в 2021 году, магистраль через реку будет состоять аж из 11 полос. Разумеется, что работы будут проходить в несколько этапов. Сперва строители возведут новую конструкцию, а затем начнут реконструировать старый мост.

Общая стоимость проекта составит 6 миллиардов рублей. В федеральном центре уже одобрили финансирование стройки на 2019 году – республика получит 500 миллионов рублей. Еще 100 миллионов выделят из дорожного фонда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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