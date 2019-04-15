2019-04-15T15:47:32+03:00
Происшествия

Педофил из Уфы 6 лет насиловал малолетнюю соседку

Изверг получил 18 лет тюремного заключения
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии 6 лет насиловал девочку-соседкуЖитель Башкирии 6 лет насиловал девочку-соседкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Уфе осудили 46-летнего педофила, 6 лет издевавшегося над девочкой-соседкой.

По данным суда, изверг с сентября 2006 по декабрь 2012 года насиловал девочку и совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Свои извращения мужчина записывал на камеру и хранил на компьютере. Кроме того, изверг неоднократно появлялся в голом виде перед другими детьми.

После того, как мужчину задержали, медики выявили у него психическое расстройство – педофилию. Свою вину мужчина так и не признал.

Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам заключения в колонии строгого режима с лечением по месту отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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