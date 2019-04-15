Стало известно, сколько за год зарабатывает Ирек Ялалов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-15T14:35:18+03:00

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Федеральные сенаторы от Башкирии Ирек Ялалов и Лилия Гумерова опубликовали декларации с доходами за прошлый год.

Так, бывший мэр Уфы задекларировал 6,39 миллиона рублей доходов. Помимо этого, в собственности у Ялалова есть квартира в 114 квадратных метров, доли еще в двух жилых помещениях и машиноместо. К слову, за 2018 год бывший мэр заработал больше на 1,6 миллиона, чем годом ранее.

Еще один сенатор от региона Лилия Гумерова за 2018 год заработала 4,8 миллиона рублей. В собственности у нее также есть автомобиль «Toyota» и квартира площадью в 70 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU