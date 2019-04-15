2019-04-15T14:35:18+03:00
Общество

Стало известно, сколько за год зарабатывает Ирек Ялалов

Сенаторы от республики задекларировали доходы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ирек Ялалов отчитался о доходах за 2018 годИрек Ялалов отчитался о доходах за 2018 годФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Федеральные сенаторы от Башкирии Ирек Ялалов и Лилия Гумерова опубликовали декларации с доходами за прошлый год.

Так, бывший мэр Уфы задекларировал 6,39 миллиона рублей доходов. Помимо этого, в собственности у Ялалова есть квартира в 114 квадратных метров, доли еще в двух жилых помещениях и машиноместо. К слову, за 2018 год бывший мэр заработал больше на 1,6 миллиона, чем годом ранее.

Еще один сенатор от региона Лилия Гумерова за 2018 год заработала 4,8 миллиона рублей. В собственности у нее также есть автомобиль «Toyota» и квартира площадью в 70 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24