2019-04-15T18:02:58+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии убила своего супруга

В план женщина посвятила дочь и ее друга
Рустем АХУНОВ
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Жительница Башкирии вместе с дочкой и зятем убила супругаЖительница Башкирии вместе с дочкой и зятем убила супруга
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Жительница Башкирии вместе с дочерью и зятем убила собственного супруга.

По данным прокуратуры республики, жуткая история приключилась еще в августе 2017 года. Жительница села Дмитриевка, что в Уфимском районе республики, затаила злобу на своего мужа. Вскоре она и вовсе решилась на убийство. О своей идее она рассказала дочери и ее сожителю.

В роковой день она пришла к пьяному супругу и ударила мужчину обухом топора по голове. Тот очнулся и начал сопротивляться. В этот момент зять выхватил топор и добил жертву. Уже после этого они вывезли труп в Уфу, и выкинули в районе Затонского моста. О пропаже родственника убийцы сообщили в полицию.

Через несколько месяцев тело мужчины нашли. Стражи порядка также нашли тот самый топор со следами крови. Свою вину соучастники отрицали.

В итоге коллегия присяжных признала подсудимых виновными в полной мере. Вскоре злоумышленникам назначат наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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