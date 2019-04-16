Лобовой удар был мощным: подробности аварии, в которой погибли пять жителей Башкирии

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-16T09:38:12+03:00

Рабочие выехали из Баймака на двух машинах

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Водитель, устроивший смертельную аварию, в которой погибли пятеро жителей Башкирии, мог уснуть за рулем.

По данным КП-Пенза, за рулем автомобиля находился мужчина 1971 года рождения. По предварительным данным, он мог заснуть во время поездки. Это и привело к таким жутким последствиям – «Ларгус» лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ. Помимо водителя в аварии погибли еще четверо – мужчины 1983, 1958, 1964 годов и женщина 1983 года рождения.

По словам очевидцев, оказавшихся на месте аварии, удар был огромной силы. Все пятеро человек из салона «Ларгуса» погибли на месте.

Известно, что из Баймака в тот день выехали сразу два «Ларгуса». К счастью, во второй машине никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU