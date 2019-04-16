Во всех автобусах Башкирии могут появиться тахографы
Депутаты Курултая республики готовят новый законопроект
Во всех автобусах Башкирии могут появиться тахографы
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Депутаты Курултая Башкирии хотят обязать всех местных водителей автобусов устанавливать тахографы.
Сделать это парламентарии хотят в первую очередь для того, чтобы можно было четко отслеживать режим работы и отдыха водителей. Это, по мнению депутатов, поможет уменьшить число аварий, которые совершаются из-за того, что виновник уснул за рулем или был сильно уставшим.
По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, большинство аварий в республики происходят как раз из-за несоблюдения режима отдыха и превышения скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU