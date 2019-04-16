2019-04-16T05:47:48+03:00
Общество

Во всех автобусах Башкирии могут появиться тахографы

Депутаты Курултая республики готовят новый законопроект
Рустем АХУНОВ
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Во всех автобусах Башкирии могут появиться тахографыВо всех автобусах Башкирии могут появиться тахографы
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Депутаты Курултая Башкирии хотят обязать всех местных водителей автобусов устанавливать тахографы.

Сделать это парламентарии хотят в первую очередь для того, чтобы можно было четко отслеживать режим работы и отдыха водителей. Это, по мнению депутатов, поможет уменьшить число аварий, которые совершаются из-за того, что виновник уснул за рулем или был сильно уставшим.

По словам председателя Курултая республики Константина Толкачева, большинство аварий в республики происходят как раз из-за несоблюдения режима отдыха и превышения скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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