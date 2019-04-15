2019-04-15T13:45:01+03:00
Общество

В Уфе на 9 мая перекроют основную улицу

По проспекту Октября пройдет военный парад
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
9 мая в Уфе перекроют центральную улицу9 мая в Уфе перекроют центральную улицуФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

9 мая по уфимскому проспекту Октября пройдет парад, посвященный Дню победы.

Известно, что маршировать военные начнут в 10 часов утра. Соответственно, за несколько часов до этого власти города распорядятся перекрыть одну из главных улиц Уфы – проспект Октября.

В этом году в параде поучаствуют 21 парадный расчет. Генеральная репетиция мероприятия пройдет заранее – 7 и 9 мая.

Официальная часть памятных мероприятий в республике начнется в 11 часов утра с возложения цветов в уфимском парке Победы. Также в этот день в большинстве населенных пунктов Башкирии пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24