В Уфе на 9 мая перекроют основную улицу

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-15T13:45:01+03:00

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9 мая по уфимскому проспекту Октября пройдет парад, посвященный Дню победы.

Известно, что маршировать военные начнут в 10 часов утра. Соответственно, за несколько часов до этого власти города распорядятся перекрыть одну из главных улиц Уфы – проспект Октября.

В этом году в параде поучаствуют 21 парадный расчет. Генеральная репетиция мероприятия пройдет заранее – 7 и 9 мая.

Официальная часть памятных мероприятий в республике начнется в 11 часов утра с возложения цветов в уфимском парке Победы. Также в этот день в большинстве населенных пунктов Башкирии пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU