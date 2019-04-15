В Уфе на 9 мая перекроют основную улицу
По проспекту Октября пройдет военный парад
9 мая в Уфе перекроют центральную улицуФото: Рустем АХУНОВ
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9 мая по уфимскому проспекту Октября пройдет парад, посвященный Дню победы.
Известно, что маршировать военные начнут в 10 часов утра. Соответственно, за несколько часов до этого власти города распорядятся перекрыть одну из главных улиц Уфы – проспект Октября.
В этом году в параде поучаствуют 21 парадный расчет. Генеральная репетиция мероприятия пройдет заранее – 7 и 9 мая.
Официальная часть памятных мероприятий в республике начнется в 11 часов утра с возложения цветов в уфимском парке Победы. Также в этот день в большинстве населенных пунктов Башкирии пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк».
ИСТОЧНИК KP.RU