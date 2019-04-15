2019-04-15T09:59:23+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают пропавшую 13-летнюю Александру Токареву

Девочка ушла из дома еще в прошлый четверг
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают пропавшую 13-летнюю школьницуВ Уфе разыскивают пропавшую 13-летнюю школьницу
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В Уфе полицейские разыскивают 13-летнюю Александру Токареву.

Известно, что последний раз девочку видели в прошлый четверг 11 апреля. Вечером она вышла из дома, сказав, что пошла к подруге. После этого она дома так и не появлялась.

- Мы обращались в полицию, заявление приняли. Дочь звонила на выходных и сказала, что с ней все в порядке. Мы знаем, что она сейчас находится с 16-летним другом. Его также разыскивают, - сообщила мама пропавшей.

Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, темные короткие волосы, глаза карие.

Была одета: черная юбка, черные кроссовки и светло-серая футболка.

Если вы узнали пропавшую, пожалуйста, свяжитесь с ее родителями по телефону 8-967-738-56-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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