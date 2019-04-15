В Уфе разыскивают пропавшую 13-летнюю Александру Токареву
В Уфе полицейские разыскивают 13-летнюю Александру Токареву.
Известно, что последний раз девочку видели в прошлый четверг 11 апреля. Вечером она вышла из дома, сказав, что пошла к подруге. После этого она дома так и не появлялась.
- Мы обращались в полицию, заявление приняли. Дочь звонила на выходных и сказала, что с ней все в порядке. Мы знаем, что она сейчас находится с 16-летним другом. Его также разыскивают, - сообщила мама пропавшей.
Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, темные короткие волосы, глаза карие.
Была одета: черная юбка, черные кроссовки и светло-серая футболка.
Если вы узнали пропавшую, пожалуйста, свяжитесь с ее родителями по телефону 8-967-738-56-20.
ИСТОЧНИК KP.RU