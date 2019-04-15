2019-04-15T09:57:58+03:00
Общество

Я вас прошу не танцевать, а ямы заделывать: Радий Хабиров о работе коммунальных служб

Врио главы обрушился с критикой на глав районов
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров обрушился с критикой на глав районов республикиРадий Хабиров обрушился с критикой на глав районов республики
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Радий Хабиров глав районов за некачественную работу по проведению ямочного ремонта.

Напомним, что в марте этого года врио главы республики Радий Хабиров поручил госкомтрансу республики разработать приложения, используя которые жители Башкирии смогут указывать, где находятся ямы на дорогах. Уже на по этой «карте» далее будут работать коммунальщики.

- Главы муниципалитетов, выполняйте график ремонта дорог. Прошу выяснить причины, почему не выполняется график. Если глав районов просят выполнять цифры по ремонту – их нужно исполнять. Я вас не танцевать прошу, а ямы заделывать, которые вы же и допустили, - заявил Хабиров.

Также досталось и министру ЖКХ Башкирии. Его упрекнули в том, что он не следит за проведением ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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