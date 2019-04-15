2019-04-15T08:47:51+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки

Разыскивать пропавшую начали сотрудники МВД
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии полицейские прекратили поиски 17-летней девушкиВ Башкирии полицейские прекратили поиски 17-летней девушки
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В Башкирии полицейские прекратили поиски пропавшей 17-летней девушки.

Известно, что разыскивать 17-летнюю пропавшую начали сотрудники МВД Башкирии. Некоторое время назад ориентировка на девушку появилась на сайте силового ведомства в рубрике «Пропавшие дети». На сегодняшний день ориентировка была удалена. Оказалось, что ее нашли живой и невредимой.

- Пропавшая была у родственников в соседнем регионе. Сейчас она находится по месту жительства, - сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на МВД республики.

Почему девушка не сообщила о своем уходе из дома родным - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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