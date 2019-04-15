В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки
Разыскивать пропавшую начали сотрудники МВД
В Башкирии полицейские прекратили поиски 17-летней девушки
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В Башкирии полицейские прекратили поиски пропавшей 17-летней девушки.
Известно, что разыскивать 17-летнюю пропавшую начали сотрудники МВД Башкирии. Некоторое время назад ориентировка на девушку появилась на сайте силового ведомства в рубрике «Пропавшие дети». На сегодняшний день ориентировка была удалена. Оказалось, что ее нашли живой и невредимой.
- Пропавшая была у родственников в соседнем регионе. Сейчас она находится по месту жительства, - сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на МВД республики.
Почему девушка не сообщила о своем уходе из дома родным - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU