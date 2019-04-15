2019-04-15T07:55:17+03:00
Происшествия

В Башкирии по вине пьяного водителя пострадали двое школьников

Мужчина опрокинул машину в кювет
Рустем АХУНОВ
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В Баймакском районе Башкирии водитель «Kia» съехал в кюветВ Баймакском районе Башкирии водитель «Kia» съехал в кювет
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В Башкирии пьяный мужчина за рулем «Kia» опрокинул автомобиль в кювет, пострадали двое школьников.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла в Баймакском районе республики на первом километре дороги Кульчурово-Новое Идрисово. Известно, что водитель иномарки перевозил двух детей – своего 9-летнего сына и его друга. Мужчина управлял автомобилем в пьяном виде. На одном участке дороги он не справился с управлением и съехал в кювет. Ребята получили травмы. По предварительным данным, школьники не были пристегнуты ремнями безопасности.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы зафиксировали три аварии, в которых четыре человека получили травмы. Гаишники поймали 78 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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