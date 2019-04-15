2019-04-15T09:21:22+03:00
Общество

«С 10 лет мучают сильные боли»: врачи никак не могут поставить диагноз молодой маме из Башкирии

26-летней Кариме Хабиевой до сих пор не поставили диагноз
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Молодая жительница Туймазов Карима Хабиева уже долгое время ходит из одной больницы в другую, в надежде, что ей поставят диагноз и начнут лечение. Как сообщает портал UfacityNews.ru, с 10 лет Карима страдает от сильных болей в суставах, причем на рентгеновских снимках видно, что все они поражены артрозом. Но в чем причина – системная красная волчанка, ревматоидный или реактивный артрит – врачи до сих пор понять не могут. Девушка воспитывает пятилетнего сына и очень хочет, чтобы ребенок не видел ее страдания.

На помощь Кариме пришла ее мама, которая разместила в социальных сетях призыв о помощи дочери. По словам женщины, Кариме удалось получить направление в Московский институт ревматологии, вот только денег на дорогу и обследование у нее нет. Пожилая женщина обещает отчитаться за каждый потраченный рубль, главное, чтобы дочь могла жить полноценной жизнью без боли.

Если вы хотите помочь молодой женщине отправиться в Москву на долгожданное обследование, можете внести посильный вклад по номеру 8(927) 337-38-59 (номер прикреплен к карте Сбербанка на имя Каримы Хабиевой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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